Rumenlerin 'Amerika hayaline' Arda Güler engeli! Hagi'nin tahtına oturdu

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırması, Rumen basınında adeta bir yas havası estirdi. İstanbul'da oynanan kader maçının ardından manşetleri süsleyen ise tek bir isim vardı: Arda Güler!

RUMEN BASINI ARDA GÜLER’İ ÖVDÜ: "SÜPER ARDA VARDI, BİZDE RATIU... TIPKI HAGI GİBİYDİ!"

Dünya Kupası hayallerine İstanbul’da veda eden Romanya’da acı kaybın faturası Arda Güler’e kesildi! Rumen spor basını, 1-0’lık yenilginin ardından manşetlerini Ay-Yıldızlı ekibimizin genç sihirbazına ayırdı.

Prosport'un "Romanya semalarına karanlık çöktü" sözleriyle duyurduğu gecede, Golazo gazetesi Arda'yı efsane futbolcu Gheorghe Hagi'ye benzeterek, "Onlar Süper Arda'ya sahipti, biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu" yorumunu yaptı.

"BOĞAZ'DA MUCİZE GERÇEKLEŞMEDİ, ELVEDA AMERİKAN RÜYASI"

Gazeta Sporturilor, "Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz" manşetiyle yıkımı özetledi. İstanbul'da tamamen savunmaya dayalı bir oyun sergileyen Romanya’nın kıl payı kaybettiğini belirten gazete, "Boğaz'da mucize gerçekleşmedi. Türkler, Arda'nın sihirli dokunuşuyla bizi cezalandırdı" ifadelerini kullandı.

G4Media ise, "Türkler, Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" değerlendirmesinde bulunarak asistin kalitesine dikkat çekti.

"HAGI GİBİ YÖNLENDİRDİ, BİZ TV'DEN İZLEYECEĞİZ"

Adevarul gazetesi de Arda Güler'e vurgu yaparak milli futbolcunun kalitesinin sahada fark yarattığını belirtti. Gazete, "Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek" manşetini atarak derin üzüntüyü dile getirdi. Golazo ise Arda Güler ve Ratiu'yu kıyaslayarak en çarpıcı analizi yaptı: "Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu. Arda Güler, oyunu Gheorghe Hagi gibi yönlendirdi." Bu benzetme, Rumen basınında Arda Güler'in performansına duyulan saygının en somut göstergesi oldu.

İSPANYOL BASINI DA ARDA GÜLER'E KAYITSIZ KALMADI!

İspanyol AS gazetesi ise Arda Güler'in performansı ve Türkiye'nin galibiyeti için şu ifadeleri kullandı...

"Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık: Türkiye Dünya Kupası yolunda! Güler, Türk hayalini körüklüyor. Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist, Kadıoğlu’nun Türkiye’nin tek golünü atmasını sağladı. Romanya zor anlar yaşasa da tehlikeli fırsatlar yakaladı. Türkiye ise şimdi sahasında Kosova’yı bekliyor.

Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için atması gereken iki adımdan ilkini attı. Bunu İstanbul’da, taraftarının büyük desteğiyle başardı; aynı atmosfer, Kosova'ya karşı oynanacak final niteliğindeki maçta da etkili olacak.

Bu başarıda başrol ise alkışlar eşliğinde oyundan çıkan Arda Güler’indi. Arda, sahada takımı yönlendiren liderliği ve skora doğrudan katkısıyla kilit rol oynadı. Kadıoğlu’na yaptığı harika asist, Romanya savunmasının direncini kırdı; Tüpraş Stadyumu’nu ayağa kaldırırken Montella’ya da derin bir nefes aldırdı."

Marca'da yer alan haberde Türkiye-Romanya maçı ve Arda Güler için bakın neler dedi...

"Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı. Türk yıldız, milli takımına liderlik etti ve Romanya karşısında yaptığı müthiş asistle kilidi açtı; bu pası golle sonuçlandıran isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Tek gol, Türkiye’yi gelecek yaz Amerika’da düzenlenecek turnuvaya katılma yolunda son derece avantajlı bir konuma getirdi. Montella yönetimindeki milli takımın, bunu resmiyete dökebilmek için önünde yalnızca son bir engel kaldı.

Maç, Türkiye için adeta kilitlenmişti; milli takım, neredeyse hiç gol fırsatı vermeyen disiplinli ve sert savunmayı aşmakta zorlanıyordu. Buna rağmen, Arda Güler’in liderliğinde ev sahibi ekibin üstünlüğü tartışılmazdı. Ancak karşılaşmayı lehlerine çevirecek son vuruşlardaki bitiricilik bir türlü gelmiyordu. Galibiyet golü ise 53. dakikada geldi. Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in milimetrik ortasını gole çevirerek takımına kritik zaferi getirdi."

Mundo Deportivo'da yer alan haberde de Arda Güler'e ayrı bir parantez açılarak, "Türkiye, tıklım tıklım dolu bir statta mücadeleci Romanya’yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda son bir adıma kaldı. Bu kritik galibiyet, Arda Güler’in dahiyane dokunuşu sayesinde geldi." denildi.