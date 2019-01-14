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Rümeysa Ökdem atletizmde 25 yıllık rekoru kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Atletizmde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında Rümeysa Ökdem, 1994 yılından beri kırılamayan 20 yaş altı kadınlar yüksek atlama Türkiye rekorunu eline geçirdi

Rümeysa Ökdem atletizmde 25 yıllık rekoru kırdı

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki Salon Olimpik Deneme müsabakalarında, bir Türkiye rekoru kırılırken, birçok atlet de en iyi derecesini geliştirdi.

Geçen yıl Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda finali kılpayı kaçıran Bursalı atlet Rümeysa Ökdem, 1,82 atlayarak salondaki en iyi derecesini 7 santimetre geliştirdi ve 1994'ten kalan 20 yaş altı kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı. Bu dalda eski rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Atina'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda yarışan Gülsün Durak tarafından 1,81'lik dereceyle yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Türkiye Atletizm Federasyonu

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