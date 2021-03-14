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Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Rümeyse Buyuran biyografisi

14.03.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Rümeyse Buyuran biyografisi

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın, 12 Mart'ta ekrana gelen bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Programın yarışmacılarından biri ise Rümeyse Buyuran oldu. İşte Rümeyse Buyuran hayatı ve biyografisi...

TV8'de hafta içi saat 13:00'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın 12 Mart'ta yayınlanan son bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Program sonrası yeni formatın fragmanıyla birlikte yarışacak yarışmacılar da belli oldu. Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılardan biri de Rümeyse Buyuran oldu. Rümeyse Buyuran, Doya Doya Moda'nın önceki bölümlerinde yarışmıştı.

RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından olan Rümeysa Buyuran, aslen Rizelidir. 22 yaşında olan yarışmacı, 1.68 boyunda ve 95 kilo olup 46 beden giymektedir. Giyim tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, önceki sezonda "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" demişti. Rümeysa Buyuran, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Betül Böçkün
Rümeyse Buyuran

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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda
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