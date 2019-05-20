SPOR

Rus basını Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2019 07:44 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Rusya’da da gündem oluşturdu.

Rus basını Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırdı

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Galatasaray’ın Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Rus basınında da geniş yer buldu.

Rus Haber Ajansı TASS haberi ilk duyuranlar arasında yer alarak, “Galatasaray, 22. kez Türkiye şampiyonu oldu” başlığını attı. Haberde İstanbul Başakşehir ile evinde oynadığını hatırlatan ajans, Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında 8. kez şampiyonluk yaşadığına dikkat çekti. Rus Sport Arena’da yer alan haberde ise, “Aslanlar şampiyonluk maçında rakibini yendi” başlığını kullandı. Haberde Dinamo Kiev’in eski oyuncusu Belhanda’nın performansının dikkat çekici olduğu vurgusu yapıldı. Başka bir Rus haber ajansı Ria Novosti ise Galatasaray’ın şampiyonluğundan bahsederken, Başakşehir ile oynanan maçta Rus futbolcu Fyodor Kudryaşov’un 90 dakika boyunca forma giydiğine dikkat çekti.

ÇİFT KUPALI ASLANLAR

Rusya’nın en çok takip edilen spor haber sitelerinden olan Sports.ru’da yer alan haberde ise Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında 8. şampiyonluğunu ilan ettiğine vurgu yapılırken, Galatasaray’ın Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çift kupa ile kapattığını okurlarına aktardı. Rus Sovsport ise Galatasaray’ın resmi twitter hesabından paylaşılan İngilizce şampiyonluk paylaşımına yer vererek, Galatasaray’ın 22. kez Türkiye şampiyonluğunu ilan ettiğini aktardı. Rusya’nın futbol yayın haklarını elinde bulunduran Match TV ise Galatasaray’ın şampiyonluğundan sonra taraftarın sevincinden görüntüleri izleyicilerine aktardı.

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Medipol Başakşehir Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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