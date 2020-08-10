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Rus futbolu ilk hafta karıştı: Spartak, ligden çekildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2020 07:31 | Son Güncelleme

Spartak Moskova Başkanı Fedun, Sochi ile 2-2 berabere kaldıkları maçta rakipleri lehine verilen 2 penaltı kararı sonrası ligden çekildiğini duyurdu. Lig yönetimi ve Hakem Komitesi, bu açıklama sonrası önlemlerini açıkladı.

Rus futbolu ilk hafta karıştı: Spartak, ligden çekildi

Rusya Premier Lig'in 1. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından Rus futbolu karıştı.

Spartak Moskova, 8'de Sobolev ve 10'da Larsson'un golleriyle 2-0 öne geçmiş ancak Sochi, 15'de Poloz ve 90'da Noboa'nın iki penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından Sochi lehine verilen penaltılardan ötürü hakem Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, eleştirilerin odağındaki isimler oldu.

SPARTAK BAŞKANI: "LİGDEN ÇEKİLDİK"

Spartak Moskova Başkanı Leonid Fedun maç sonrası yaptığı açıklamada, hakem kararlarını eleştirerek, "Bu sirke daha fazla para yatırmak istemiyorum. Pazartesi günü ligden çekildiğimizi açıklayacağım. Bırakın, Spartak Moskova olmadan oynasınlar. Daha fazla bu oyuna katılmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"SPARTAK MOSKOVA OLMADAN OLMAZ"

Bu açıklama üzerine Rusya Premier Lig Başkanı Sergei Pryadkin, Rusya Haber Ajansı TASS'a konuştu. Pryadkin, "Leonid Fedun'un bu açıklamaları yoğun duygularla yaptığını düşünüyorum. Onu anlıyorum. Spartak Moskova olmadan Rusya Ligi olmaz. Futbolumuzun en önemli takımlarından biri. Tüm problemleri, yapıcı bir şekilde çözülecektir." dedi.

Hakem eleştirileriyle ilgili olarka Pryadkin, "Yeni sezonun ilk haftasından hakemleri tartışmak istemiyorum. Çalışma şekillerini yeniden düzenleriz. Ligimizin hakem uzmanları, bu konuda en iyi kararı verecek ekiptir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

HAKEMLER YALAN MAKİNESİNE GİRECEK!

Maçın hakemi Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, maçtan sonra açığa alındı.

Rusya Hakem Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Spartak Moskova - Sochi maçının orta hakemi Kazartsev, 2020 yılı boyunca maç alamaycaktır. Ayrıca, Kazartsev ve maçın VAR hakemi Eskov, yalan makinesine girecektir. Daha önce hakem Sergei Lapochkin de bu teste girmiştir. Sonuçlar, belli olur olmaz kamuoyuna açıklanacaktır." denildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iddaa mafyası iş başında ve hakemlere direktifler o kulakliklardan geliyor ve bütün federasyonlarda bu düzenin içinde.olan iddaa ya para basan umut yolculugundaki insanlara oluyor.
hiç kimse 1 ay iddaa oynamasada bu sektörde batsa artik.
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