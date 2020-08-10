Rus futbolu ilk hafta karıştı: Spartak, ligden çekildi

Rusya Premier Lig'in 1. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından Rus futbolu karıştı.

Spartak Moskova, 8'de Sobolev ve 10'da Larsson'un golleriyle 2-0 öne geçmiş ancak Sochi, 15'de Poloz ve 90'da Noboa'nın iki penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından Sochi lehine verilen penaltılardan ötürü hakem Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, eleştirilerin odağındaki isimler oldu.

SPARTAK BAŞKANI: "LİGDEN ÇEKİLDİK"

Spartak Moskova Başkanı Leonid Fedun maç sonrası yaptığı açıklamada, hakem kararlarını eleştirerek, "Bu sirke daha fazla para yatırmak istemiyorum. Pazartesi günü ligden çekildiğimizi açıklayacağım. Bırakın, Spartak Moskova olmadan oynasınlar. Daha fazla bu oyuna katılmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"SPARTAK MOSKOVA OLMADAN OLMAZ"

Bu açıklama üzerine Rusya Premier Lig Başkanı Sergei Pryadkin, Rusya Haber Ajansı TASS'a konuştu. Pryadkin, "Leonid Fedun'un bu açıklamaları yoğun duygularla yaptığını düşünüyorum. Onu anlıyorum. Spartak Moskova olmadan Rusya Ligi olmaz. Futbolumuzun en önemli takımlarından biri. Tüm problemleri, yapıcı bir şekilde çözülecektir." dedi.