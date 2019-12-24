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Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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2019'un son günlerinde Rus Kadın Hokey ligi oyuncuları da 2020 takvimi için kameralar karşısına geçti. İşte Rus kadın hokeycilerin cesur pozları...

2019'un bitmesine sayılı günler kala Avustralyalı itfaiyeciler, İzlandalı çiftçiler ve ünlü isimler yeni yıl takvimleri için kamera karşısına geçmişti. Son olarak da 2020 takvimi için yeni pozlar Rusya'dan geldi.

DÖRT FARKLI MEVSİMİ SİMGELEDİLER

Rusya Kadınlar Buz Hokeyi Ligi'nde mücadele eden kadın sporcular, 2020 takvimi için kamera karşısına geçti. 7 farklı kulüpten seçilen sporcular, dört farklı mevsimi simgeleyen etkileyici pozlar verdi. Bu pozlarda sporcuların çıplak olması dikkat çekti.

'EN KADINSI ve EN ÇEKİCİ YENİ YIL TAKVİMİ'

Ligin sosyal medya hesabından "Hepiniz bunu bekliyordunuz. İşte en güzel, en kadınsı ve en çekici yeni yıl takvimi" mesajıyla paylaşılan fotoğraflar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bu birbirinden çekici pozlar, oyuncuların kendi kişisel Instagram hesaplarında da büyük ilgi gördü. İşte o inanılmaz pozlar...

Rus hokeyciler!

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