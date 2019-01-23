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Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 08:32 | Son Güncelleme

Rus mühendis, saatlerce uğraştı, eski Nokia telefonunu kenara atmak yerine bakın neye dönüştürdü? Son haline çok şaşıracaksınız!

Rus mühendis geliştirdiği yöntemle görenlere parmak ısırttı.

Rus mühendisin bulduğu yöntem görenleri şaşırttı

Önce telefonun içini açıyoruz.
Ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor.
İşlem devam ediyor...
İşte bu kadar. Ancak asıl iş şimdi başlıyor!
Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.
Bu şekilde bağlamamız yeterli.
Daha sonra da SIM kartımızı telefona takıyoruz. Eski bir telefon olduğundan SIM kartın da eski büyüklüğünde olması gerekiyor elbette!
İşte bu kadar...
Şimdi telefonun arkasını da kapatabiliriz.
Gelelim diğer aşamaya. Bu kez sürgüyü önce tahtaya monte ediyoruz.
Daha sonra bu minik motoru sürgünün arkasında duracak şekilde yapıştırıyoruz.
Telefonu da sürgünün hemen altına...
Daha sonra da telefondan çıkan kabloyu elimizdeki minik pile bağlıyoruz.
Bağlantı bu şekilde kurulacak.
İşlem tamam!
Telefonunuzda eski Nokia'yı çaldırdığınızda...
Kapının sürgüsü otomatik olarak açılmaya başlayacak.
Böylece kapının önüne geldiğinizde telefonunu çaldırarak kapı kilidini açabiliyorsunuz!
Böylece Rus mühendis kendince bir kapı kilidi yöntemi geliştirmiş oluyor...
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Anahtar Kelimeler:
Rus mühendis kapı kilidi nokıa telefon

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