Mynet Trend

Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul semalarında

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının Teknofest öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi.

(DHA)

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!
17 yıldır biriktiriyor... Hepsinin tek bir ortak noktası var17 yıldır biriktiriyor... Hepsinin tek bir ortak noktası var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su-35 rus savaş uçağı teknofest

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!

Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!

17 yıldır bu gazeteleri biriktiriyor... Hepsinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var

17 yıldır biriktiriyor... Hepsinin tek bir ortak noktası var

Evli kadınlara fuhuş baskını

Evli kadınlara fuhuş baskını

TEM'de zincirleme kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM'de zincirleme kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

Soyunma kabininde genç kızın görüntüsünü çekmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekmişti! Yeni gelişme

Diyarbakır’da 800 yıllık İncil ve İbranice işlenmiş ferman ele geçirildi

Diyarbakır’da ele geçirdi! 800 yıllık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.