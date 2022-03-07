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Rus sporcu Doha'daki ödül törenine damga vurdu! 'Z' yazılı mayosuyla podyuma çıktı, tepki topladı

07.03.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sürerken Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine Rus sporcu Ivan Kulyak damga vurdu. Kulyak'ın işgal yanlısı bir sembol haline gelen 'Z' yazılı mayosuyla podyuma çıkması tepki çekti.

Rus sporcu Doha'daki ödül törenine damga vurdu! 'Z' yazılı mayosuyla podyuma çıktı, tepki topladı

Rusya-UYkrayna savaşı devam ederken, bölgedeki gerilim spor alanlarına da sıçradı. 20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine damga vurdu. Rus ordusunun Ukrayna işgalinde sembol haline gelen ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile podyuma çıkan Kulyak'ın bu hareketi tepkiye neden olurken, Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak'a disiplin davası açmaya karar verdi.

UKRAYNALI SPORCU, RUSLARLA AYNI PODYUMA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3'ncü oldu. Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi. Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.

UKRAYUNA

RUS SPORCULARA YASAK GETİRİLMİŞTİ

Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti.

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Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.

'Z' SEMBOLÜNÜN ANLAMI

Rusya'nın Ukrayna işgalinde her askeri aracına yazdığı 'Z' harfi, Kremlin'in Ukrayna'yı işgalinin bir sembolü haline geldi. Putin yanlısı politikacılar ve diğer insanlar kıyafetlerinde 'Z' harfini taşırken; işgal yanlısı göstericiler de aynı sembolü taşıyam taşıyan bayraklar sallıyorlar.

DSADAGF

(İHA)


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Rusya Ukrayna
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