Rus Starcon, 2019 cosplay festivalinden kameralara yansıyanlar!

Russian Starcon sona erdi ve tüm cosplayers nihayet dinlenmek ve nefes almak için biraz zamana sahip olduklarından, etkinlikten binlerce fotoğraf festivale katılanlar tarafından tüm sosyal medyada yayınlanıyor. Renkli çekimler, sadece eğlenerek ve çeşitli sahne dekorlarıyla etkileşime giren insanları değil, aynı zamanda sanatçıların gösterdiği ustalıkla hazırlanmış kostümleri de gösteriyor.

Öyleyse bu çok talepkar sanat biçimini kutlamak için birçok çarpıcı kostüm, sahne ve silahı incelemek için okumaya devam edin. Sonuçta, cosplay, sık sık dikiş, el işi, makyaj, performans sanatı ve daha fazlasını birleştiriyor!

İşte Rus Starcon 2019 cosplay festivalinden yansıyanlar...

Pennywise (It)

Starlord (Marvel)

Thranduil (The Hobbit)

Lady Maria And Hunter (Bloodborne)

Plague Doctor

Mera (Aquaman)

Sylvanas (World Of Warcraft)

Bumblebee (Transformers)

Tyrael (Diablo)

Ivanushka (Tales Of Old Rus)

Grindelwald (Fantastic Beasts)

Alita (Battle Angel)

Heresy (Warhammer 40,000)

Widowmaker (Overwatch)

Original Character

Sylvanas (World Of Warcraft)

Wednesday (The Addams Family)

Aela The Huntress (Skyrim)

Jim Raynor (Starcraft)

Characters From Fantastic Beasts

Nuala (Hellboy 2: The Golden Army)

Enigma (Unreal Tournamet 2004)

Octavia Blake (The 100)

Plague Doctor

Lich Queen (Disciples 3)

Alleria (World Of Warcraft)

Rat Queen (The Nutcracker)

The Keeper (Evil Within)

Tyrande (World Of Warcraft)

Septa Unella (Game Of Thrones)





