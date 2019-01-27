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Rus Tu-22M3 uçağının düşme anının görüntüleri yayınlandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 27.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Rusya'nın kuzeybatısında Tupolev Tu-22M3 tipi uzun menzilli süpersonik konvansiyonel bombardıman uçağı düşmüş, iki pilot yaşamını yitirmişti.

Rusya’nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi ölmüştü.

Rus Tu-22M3 uçağının düşme anının görüntüleri yayınlandı

Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüler dünya basınında büyük yankı buldu.
Görüntülerde uçağın piste inişi sırasında yere teması sonrası uçağın ikiye ayrıldığı fark ediliyor.
İkiye ayrılmanın ardından da uçağın hemen görülüyor.
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