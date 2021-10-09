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Rus turist otel odasında ölü bulundu

09.10.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kalan Rus turist Andrei Gozhev'in (44) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri, harekete geçti.

Odaya giren otel çalışanları, Rus turisti hareketsiz bulunca 112 Acil Servisten yardım istedi.

Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.

Andrei Gozhev'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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