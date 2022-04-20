SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Rus ve Belaruslu oyuncular Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan men edildi

Rus ve Belaruslu oyuncular Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan men edildi

20.04.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçiler dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon’dan men edildi.

Rus ve Belaruslu oyuncular Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan men edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya ve Belarus’a spor dünyasından bir yaptırım daha geldi. Rus ve Belaruslu oyuncular Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan men edildi. Wimbledon Tenis Turnuvası’nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) tarafından Rus ve Belaruslu oyuncular hakkında verilen men kararı doğrulanırken, AELTC Başkanı Ian Hewitt, "Bunun etkilenen bireyler için zor olduğunun farkındayız ve Rus rejiminin liderlerinin eylemleri için acı çekecekleri için üzgünüz" dedi.

Birleşik Krallık Hükümeti rehberliğinde alınabilecek alternatif önlemleri çok dikkatli bir şekilde düşündüklerini aktaran Hewitt, “Şampiyonanın yüksek profilli ortamı, Rus rejimini desteklemek için sporun kullanılmasına izin vermemenin önemi ile halkın ve oyuncu (aileleri dahil) güvenliğine yönelik daha geniş endişelerimiz nedeniyle şampiyonanın başka herhangi bir temelde ilerlemesinin uygun olduğuna inanmıyoruz” dedi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve grand slam turnuvaları ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon yönetimleri geçtiğimiz haftalarda yaptığı ortak açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve Belarus’un da bu saldırılara destek vermesi nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtmişti.

Tek erkeklerde dünya ikincisi Rus Daniil Medvedev ve dünya sekizincisi Rus Andrey Rublev ile tek kadınlarda dünya dördüncüsü Belaruslu Aryna Sabalenka, söz konusu durumdan etkilenecek en üst sıradaki tenisçiler olarak biliniyor.

İngiltere Spor Bakanı Huddleston, Medvedev’in men edileceğinin sinyalini vermişti

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston daha önce yaptığı açıklamada, Medvedev’in Rusya Devlet Başkanı Putin’i desteklemediğine dair "güvence" vermemesi halinde, Wimbledon’dan men edilebileceğini dile getirmişti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 27 Haziran’da başlayacak olan Wimbledon Tenis Turnuvası, 10 Temmuz’a kadar devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kenya asıllı kadın atlet Mutua, ölü bulunduKenya asıllı kadın atlet Mutua, ölü bulundu
Sergen Yalçın, Galatasaray'a evet dediSergen Yalçın, Galatasaray'a evet dedi
Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecekKerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek
Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Süper Lig'de yılın enleri belli oluyor! Trabzonspor zirveyi kaptırdı...

Süper Lig'de yılın enleri belli oluyor! Trabzonspor zirveyi kaptırdı...

Sezon sonunda serbestler! 24 yıldız...

Sezon sonunda serbestler! 24 yıldız...

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.