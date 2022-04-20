Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya ve Belarus’a spor dünyasından bir yaptırım daha geldi. Rus ve Belaruslu oyuncular Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan men edildi. Wimbledon Tenis Turnuvası’nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) tarafından Rus ve Belaruslu oyuncular hakkında verilen men kararı doğrulanırken, AELTC Başkanı Ian Hewitt, "Bunun etkilenen bireyler için zor olduğunun farkındayız ve Rus rejiminin liderlerinin eylemleri için acı çekecekleri için üzgünüz" dedi.

Birleşik Krallık Hükümeti rehberliğinde alınabilecek alternatif önlemleri çok dikkatli bir şekilde düşündüklerini aktaran Hewitt, “Şampiyonanın yüksek profilli ortamı, Rus rejimini desteklemek için sporun kullanılmasına izin vermemenin önemi ile halkın ve oyuncu (aileleri dahil) güvenliğine yönelik daha geniş endişelerimiz nedeniyle şampiyonanın başka herhangi bir temelde ilerlemesinin uygun olduğuna inanmıyoruz” dedi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve grand slam turnuvaları ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon yönetimleri geçtiğimiz haftalarda yaptığı ortak açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve Belarus’un da bu saldırılara destek vermesi nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtmişti.

Tek erkeklerde dünya ikincisi Rus Daniil Medvedev ve dünya sekizincisi Rus Andrey Rublev ile tek kadınlarda dünya dördüncüsü Belaruslu Aryna Sabalenka, söz konusu durumdan etkilenecek en üst sıradaki tenisçiler olarak biliniyor.

İngiltere Spor Bakanı Huddleston, Medvedev’in men edileceğinin sinyalini vermişti

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston daha önce yaptığı açıklamada, Medvedev’in Rusya Devlet Başkanı Putin’i desteklemediğine dair "güvence" vermemesi halinde, Wimbledon’dan men edilebileceğini dile getirmişti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 27 Haziran’da başlayacak olan Wimbledon Tenis Turnuvası, 10 Temmuz’a kadar devam edecek.

