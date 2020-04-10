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Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken camı kırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, karantina sürecinde antrenmanlarını sürdürürken, yanlışlıkla evinin camını kırdı.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Onlardan biri de Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy. İngiliz futbolcu evinin bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı.

Murphy topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok' notunu ekledi. Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı. Murphy, şu anda Derby County'de kiralık olarak forma giymekte.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rushian Hepburn-Murphy İngiltere Premier Lig

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