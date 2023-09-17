Russell Brand hakkında kan donduran iddialar! 'Çocuk' lakabı taktığı 16 yaşındaki kızı okulundan aldırıp...

Russell Brand tecavüz, cinsel saldırı ve duygusal istismarla suçlanıyor. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, yaptığı araştırmalar sonucunda İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand’in yedi yıllık bir süreç içerisinde dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

İddia edilen olayların 2006 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiğini aktaran Times, bir kadının tecavüz iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti.

Gazete, suçlayanlardan ikisinin olayların Los Angeles’ta meydana geldiğini bildirdiğini söyledi.

Brand sosyal medyada yayınladığı bir video mesajında suçlamaların “son derece korkunç ve saldırgan saldırıların yanı sıra oldukça aptalca şeyler” içerdiğini söyledi.

"BANA TECAVÜZ ETTİ..."

Dispatches’a konuşan “Nadia” isimli bir kadın 1 Temmuz 2012’de Brand’in evine gittiğini ve ünlü oyuncunun çırılçıplak bir şekilde çıkarak kendisini duvara ittirdiğini söyledi. Gerçek ismini açıklamayan kadın, “Ben kaçmaya çalıştım ama beni tuttu, iç çamaşırımı avuçladı ve onu kenara çekti. Ben kaçmak istedim. Fakat bir prezervatif kullanmadan bana tecavüz etti” dedi.



Nadia daha sonra Brand’in kendisine bir mesaj attığını da söyledi.

Mesajda, “Özür dilerim. Çok çılgıncaydı ve bencilceydi. Umarım beni affedebilirsin, sevgi dolu biri olduğunu biliyorum” dedi. Genç kadın, adının lekelenmesinden korktuğu için polise gitmediğini de belirtti.

16 YAŞINDAKİ KIZA DA SALDIRMIŞ

İngiliz medyasına konuşan bir diğer kadın henüz 16 yaşındayken ve Brand de 31 yaşındayken cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Genç kadın, Brand’in kendisinden “çocuk” diye bahsettiğini de söyledi. Russell Brand'in 16 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden kadın, kendisini ortaokul derslerinden aldırmak için bir araba gönderdiğini, onun 'masum ve saf' olmasıyla 'meşgul olduğunu' ve ondan sıklıkla 'Çocuk' olarak bahsettiğini iddia etti. Ayrıca 'penisini zorla boğazına soktuğunu' da söyledi.

İDDİALAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Alice, “Ben onu ittirmeye çalıştım fakat geri adım atmadı ve bana cinsel saldırıda bulundu” dedi. Alice, olay yaşandığında halen okulda öğrenci olduğunu da söyledi. Alice ilk cinsel deneyiminin bu tecavüz olayı olduğunu da söyledi.

Brand’in cinsel saldırıda bulunduğu bir diğer kadın ise olayın Los Angeles’ta yaşandığını belirtti. İsmini açıklamayan kadın, Brand’in kendisini, “Eğer bu olayı birine bahsedersen yasal yollara giderim” sözleriyle tehdit ettiğini dile getirdi.

