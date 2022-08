Russell Crowe kimdir? Türkiye'ye gidin çağrısı yapan Russell Crowe'un kaç tane Oscar ödülü var, nereli ve kaç yaşında?

Russell Crowe, asıl ününü Gladyatör filminde canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakteriyle yakaladı. Hollywood'un ses getiren çok sayıda yapımında rol alan ünlü oyuncu, bir Twitter kullanıcısının çağrısını yanıtsız bırakmadı. Ünlü isim Türkiye'yi çok sevdiğini belirtip Türkiye'ye gitmeyenlere mutlaka ziyarette bulunmalarını söyledi. Peki Russell Crowe kimdir, kaç tane Oscar ödülü var? Russell Crowe'un hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişki detaylar haberimizde...

RUSSELL CROWE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Russell Crowe 7 Nisan 1964 tarihinde Yeni Zelanda’nın Wellington kentinde doğdu. Russell Crowe hayatının büyük bölümünü Avustralya’da geçirdi.

1990 yılında başladığı oyunculuk kariyerine başarılı işler sığdıran ünlü oyuncu 2000 yılında çekilen “Gladiator” filmindeki performansıyla en iyi oyuncu kategorisinde Oscar ödülüne layık görülmüştür.

“A Beautiful Mind” isimli filmdeki rolüyle de BAFTA en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. “Cinderella Man” filminde boksör Jim Braddock’u oynayan Crowe “Robin Hood” filminde de aynı ada sahip İngiliz halk hikayelerinin ünlü eşkıyasını canlandırdı.

“Master and Commander: The Far Side of the World, 3:10 to Yuma, American Ganster, Body of Lies, Les Miserables, Noah” gibi sinema filmlerinde de roller üstlendi. Türkiye’de “Son Umut” adıyla gişe alan yönetmenliğini de yaptığı “The Water Diviner” filminde başrolü Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile paylaştı.

RUSSELL CROWE'UN KAÇ TANE OSCAR ÖDÜLÜ VAR?

1990'da başladığı oyunculuk kariyerine çok sayıda film sığdıran ünlü oyuncu Russell Crowe bir Oscar sahibi.

RUSSELL CROWE'UN OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

Russell Crowe'un rol aldığı filmlerden bazıları şu şekilde:

Gladyatör

Akıl Oyunları

Cinderella Man

3:10 Yuma

Los Angeles Sırları

Köstebek

Amerikan Gangsteri

Hızlı Ve Ölü

Robin Hood

Kaçış Planı

Yalanlar Üstüne

Son Umut