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Rüştü Reçber'den Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak Salah iddiası! "Başkan transferi bitirmiş"

Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber, siyah-beyazlıların gündemindeki Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah transferine dair gündemi sarsacak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Rüştü Reçber'den Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak Salah iddiası! "Başkan transferi bitirmiş"
Emre Şen

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın adı etrafında şekillenen ve taraftarları büyük bir heyecana sürükleyen Mohamed Salah transferi konusunda çok sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı camianın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber, katıldığı bir programda transferin perde arkasına dair flaş iddialar ortaya attı. Reçber, Mısırlı süperstarın transfer sürecinin sanılandan çok daha ileri boyutta olduğunu ve mutlu sonla bittiğini savundu.

"BİLGİYE DAYALI SÖYLÜYORUM"

Rüştü Reçber den Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak Salah iddiası! "Başkan transferi bitirmiş" 1

Son günlerde adı Beşiktaş ile sıkça anılan ancak yüksek maliyeti nedeniyle soru işaretleri barındıran Salah transferi hakkında konuşan Rüştü Reçber, son derece net ifadeler kullandı. Bu iddiaları rastgele ortaya atmadığının altını kalın çizgilerle çizen efsane futbol adamı, "Başkan, Salah transferini bitirmiş. Bunu tamamen bilgiye dayalı olarak söylüyorum." diyerek siyah-beyazlı taraftarlara büyük bir transfer müjdesi verdi.

"BEDEN DİLİNDEN VE MİMİKLERİNDEN ANLARIM"

Rüştü Reçber den Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak Salah iddiası! "Başkan transferi bitirmiş" 2

Başkan Serdal Adalı ile olan yakın dostluğuna ve aralarındaki güçlü ilişkiye de değinen Reçber, bu hissinin arkasındaki güveni açıkladı. Adalı'yı çok yakından tanıdığını dile getiren ünlü eski kaleci, "Serdal abiyi tanıyorum. Beden dili ve mimiklerinden anlıyorum. Ben ondan o hissiyatı alırım, bizim aramızda öyle bir bağ var." diyerek transferin resmiyete dökülmesinin artık an meselesi olduğunu ima etti.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş salah
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