Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber 44 yaşında bale yapmaya başladı!

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, 20 yaşındaki kızları Tuana Reçber'in eğitimi için Londra'ya yerleşme kararı almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Işıl Reçber, 44 yaşında baleye başladı.

"KENDİNİZ İÇİN SİZİ MUTLU EDEN BİR ŞEYLER YAPIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve 480 bin takipçisi bulunan Işıl Reçber, bale yaptığı anları paylaşarak bir de anlamlı mesaj verdi. Reçber, paylaşımında "'Öyle kendinize dönük yaşayın ki başkalarını eleştirmek için zamanınız kalmasın' Ne güzel sözdür… Her şey seninle güzel… Çünkü en değerli sizsiniz… Önce kendinizi sevin tabii narsistlik boyutunda değil.

Kendiniz için sizi mutlu eden bir şeyler yapın. Bu dans olur, bu yemek yapmak olur, bir müzik aleti çalmak olur, spor dalı olur, resim olur, heykel olur bir şeyler, iyi gelen mutlu eden. Hadi ne olursa çünkü mutlu olmayı hak ediyorsun" dedi.





