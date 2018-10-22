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Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.10.2018 08:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burak Reçber, G.Saray altyapısında forma giyerken Fenerbahçeli olduğuna dair paylaşımlar yapmış ve taraftarların tepkisini çekmişti.

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Galatasaray altyapısında forma giyerken sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapan ve Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisini alan Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, Fenerbahçe altyapısına katıldı.

Sosyal medya hesabından Fenerbahçeli olduğunu belirten Burak, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın efsane kalecisi Rüştü Reçber'in oğlu olan 12 yaşındaki Burak Reçber, yaptığı paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar sert eleştirilere maruz kalmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray’ın Twitter’daki akademi hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve taraftarları hoşgörüye davet edilmişti. (FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray rüştü reçber Burak Reçber

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