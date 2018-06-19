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Rusya tura yakın, Mısır mucize arayacak

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 19.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Rusya, Mısır'ı 3-1 yenerek puanını 6 yaptı son 16 turuna yükselme yolunda dev bir adım attı. Puansız Mısır'ın ise gruptan çıkma şansı mucizelere bağlı...

Rusya tura yakın, Mısır mucize arayacak

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile Mısır karşılaştı. Maçta ilk dakikada itibaren oyuna ağırlığını koyan Rusya, Mısır kalesine yüklense de golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Fathi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Rusya, rüzgarı da arkasına aldı. 59'da Denis Cheryshev ve 62. dakikada Dzyuba'nın golleriyle skor bir anda 3-0'a geldi.

73'te Mısır VAR sistemiyle kazandığı penaltıda Salah'la golü buldu ve farkı ikiye indirdi: 3-1.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Rusya, Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'ı da rahat geçerek puanını 6 yaptı ve adını son 16 turuna yazdırmak için dev bir adım attı. İki maç sonunda puansız Mısır'ın ise işi mucizelere kaldı.

RUSYA 3 - 1 MISIR

STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla (Paraguay)

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (Dk. 86 Kudriashov), Zobnin, Gazinsky, Samedov, Golovin, Cheryshev (Dk. 74 Kuziaev), Dzyuba (Dk. 79 Smolov)
MISIR: El-Shenawy, Fathi, Gabr, Hegazi, Abdelshafy, Hamed, Elneny (Dk. 64 Warda), Salah, Said, Trezeguet (Dk. 68 Ramadan), Mohsen (Dk. 82 Kahraba)

GOLLER: Dk. 47 Fathi (kendi kalesine), Dk. 59 Cheryshev, Dk. 62 Dzyuba (Rusya), Dk. 73 Salah (penaltıdan) (Mısır)
SARI KARTLAR: Dk. 57 Trezeguet (Mısır), Dk. 84 Smolov (Rusya)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya-Mısır FIFA 2018 Dünya Kupası Salah Cheryshev Dzyuba Fathi

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