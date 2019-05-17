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Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 08:09 | Son Güncelleme

Rusya'da geçtiğimiz günlerde 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı. Pilotaj hatası üzerinde durulan kazaya görüntüler dehşet anlarını gözler önüne serdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaptığı sırada kuyruğunu piste çarptıktan sonra alev almaya başlayan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair yeni bir görüntü yayınlandı.

KUYRUĞU PİSTE ÇARPTI

Rus Aeroflot firmasına ait, 78 kişinin bulunduğu SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Moskova-Murmansk seferini yaptığı sırada Şeremetyevo Havalimanı’na acil yapmış, kuyruğu piste çarpan uçak ardından alev almıştı. Kazada 41 kişi hayatını kaybetmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya uçak kazası

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