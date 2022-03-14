Rusya'da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler takipçileriyle ağlayarak vedalaştı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından askeri personel de dahil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması nedeniyle Rusya'da sosyal ağa erişim sınırlandırmıştı.

YENİ AÇIKLAMA YAPILDI

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram’ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.

TAKİPÇİLERİNE AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Bu karar uygulamada binlerce takipçisi olan ve bu yolla para kazanan Rus fenomenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Ünlü fenomenler takipçilerine ağlarak veda etti.

