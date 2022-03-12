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Rus fenomen Facebook ve Instagram yasağına gözyaşlarıyla isyan etti! “Bu benim hayatım”

12.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 17. gününe gelindiğinde iki ülkede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünya bölgeden barış haberini beklerken Rusya’ya uygulanan kısıtlamalarda peşi sıra gelmeye başladı. Rusya’da sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engelledi. Erişim engeline bir Rus sosyal medya fenomeni gözyaşları içinde isyan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgali dünyadaki tüm dengeleri değiştirdi. Ukrayna işgalinin 17. günü devam ederken Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç de dahil olmak üzere birçok zengin Rus oligarkı ağır yaptırımlara maruz kaldı. Rusya’daki birçok global marka satışlarını durdurdu ve teknoloji şirketleri Rusya’daki faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verdi. Rusya’da uygulanan kısıtlamaların sonucu ise Rus kullanıcıların Instagram erişimine konulan engel oldu.

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ERİŞİM ENGELLENDİ

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Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti. Açıklamanın ardından Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu düğmeye bastı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi. Açıklamada, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya’da Instagram’a erişim engellenmiştir" denildi.

“BU BENİM HAYATIM”

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Intagram’a uygulanan erişim kısıtlamasından sonra Rus bir sosyal medya fenomeni karara paylaştığı videoyla tepki gösterdi. Intagram’ın erişimine kapanmasını gözyaşlarıyla karşılayan fenomen, “Bu para kazanmanın ötesinde, bu benim hayatım” ifadelerini kullandı. Rus fenomenin videosu kısa sürede sosyal medyada popüler oldu ve tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları Ukrayna halkının yaşadıklarını hatırlatarak fenomenin isyanına sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya
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