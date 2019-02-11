Mynet Trend

Rusya'da kutup ayıları kamu binalarını istila etti! Yardım çağrısı yapıyorlar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 11.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

Rusya’nın Kutup Bölgesi’nde yer alan Novaya Zemlya takımadasında, evlere ve kamu binalarına giren kutup ayılarının ‘istilası’ nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Rus federal yetkililer, takımada idarecilerinin yardım çağrılarına karşın kutup ayıların vurulmasına izin vermiyor.

3.000 nüfuslu Novaya Zemlya’nın yerel idarecileri, ‘kutup ayılarının yerleşim yerlerini toplu olarak istila etmesi’ karşısında yardım istediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı.

Novaya Zemlya idarecilerinden Aleksandr Minayev, takımadanın ana yerleşim yeri olan Beluşya Guba’yı aralık ayından beri 52 kutup ayısının düzenli olarak ziyaret ettiğini, içlerinden bazılarında ‘saldırgan davranışlar’ gözlendiğini ifade etti.

Bu davranışların ‘insanlara saldırıyı, konutlara ve kamu binalarına girmeyi’ içerdiğini söyleyen Minayev’in verdiği bilgiye göre, yerleşim yerinde devamlı olarak 6 ila 10 kutup ayısı bulunuyor.

‘EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYE KORKUYOR’

Minayev, “İnsanlar korku içinde, evlerinden ayrılmaya korkuyorlar. Ebeveynler, çocuklarının okula ve anaokuluna gitmesine izin vermeye korkuyor” diye ekledi.

‘1983’TEN BERİ BURADAYIM, BÖYLE TOPLU BİR İSTİLA GÖRMEDİM’

Novaya Zemlya Belediye Başkanı Jiganşa Musin ise takımadadaki kutup ayısı sayısının ‘eşi görülmemiş’ olduğunu kaydetti: “1983’ten beri Novaya Zemlya’dayım ve daha önce asla kutup ayılarının bu denli toplu bir istilası olmamıştı.”

‘ASKERİ GARNİZONDA DOLAŞIP İNSANLARI KOVALIYORLAR’

Yerel yetkililer, ayıların devamlı olarak takımadadaki askeri garnizonun içinde olduklarını, ‘kelimenin tam manasıyla’ insanları kovaladıklarını ve binaların girişleri kadar ulaştıklarını belirtti.

‘ARAÇ VE KÖPEKLİ DEVRİYELER BİR İŞE YARAMIYOR’

Anlattıklarına göre, kutup ayılarını korkutmak için araçlar ve köpeklerle devriye gezilmesi gibi önlemler de bir işe yaramıyor. Zira kutup ayılarının ‘kendilerini güvende hissettiğini ve artık bu tip şeylere tepki vermediğini’ söylüyorlar.

FEDERAL YETKİLİLER VURMA İZNİ VERMEDİ

Rus federal yetkililer ise Novaya Zemlya’dan gelen yardım çağrılarına karşın ayıların vurularak öldürülmesine izin vermedi. Fakat durumun incelenmesi için takımadaya bir komisyon gönderildiği belirtildi.

‘KUTUP AYILARININ SALDIRISINA, VAKALARIN ÇOĞUNDA İNSANLAR SEBEBİYET VERDİ’

Bu arada Novaya Zemlya yerel idaresinin internet sitesinde, bir kutup ayısının saldırması halinde neler yapılabileceğinin anlatıldığı bir bilgilendirme yazısı yayınlandı. Yazıda, kutup ayılarının normalde insanları avlayarak beslenmediği fakat yiyecek bulamadıkları zaman yerleşim yerlerine girebildikleri belirtildi. Ayrıca yazıda, ayıların insanlara saldırdığı vakaların incelenmesi sonucu bunlardan çoğunda, olanlara insanların sebebiyet verdiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

ARKTİKA’DAKİ BUZUN ERİMESİYLE KARAYA ÇIKMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Küresel ısınmanın etkisiyle Arktika bölgesinde buzun erimesi yüzünden kutup ayıları karada daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyor ve burada yiyecek arayışına giriyorlar.
Kutup ayıları Rusya’da nesli tükenmekte olan türlerden biri olarak kabul ediliyor ve avlanmaları kesinlikle yasak.

Rusya’nın Novaya Zemlya’da hava ve hava savunma güçleri bulunuyor.

ATIL ASKERİ BİNALAR KUTUP AYILARI YÜZÜNDEN YIKILMIŞTI

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri ocak ayında yaptıkları bir açıklamayla, Novaya Zemlya’da yer alan yüzlerce atıl askeri binanın, kutup ayılarının içlerine yerleşmesi nedeniyle yıkıldığını duyurmuştu.

Rusya'da şaşırtan manzara

Rusya’nın Novaya Zemlya adalarında çok sayıda kutup ayısının şehir merkezine inmesiyle, bölgede acil durum ilan edildi. Kutup ayılarının sayılarının hızla artması nedeniyle bölgede insanlar panik yaşadı.
Gün içinde kutup ayılarının sayısı daha da artarak bazıları insanların evlerine ve bahçelerine girdi.
Bölgede kutup ayılarının evlere ve şehir merkezindeki insanlara saldırmaya başlamasının üzerine yerel halk kutup ayılarını vurmak için yetkililerden izin istedi. Yetkililer kutup ayılarının koruma altında olduğu gerekçesiyle kutup ayılarının vurulmasını yasakladı.
Bölge valiliği tarafından acil durum ilan edilirken birçok zoolog ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edildi. Bazı kutup ayılarının bölgeden alınarak yaşam alanlarına götürülmeye başlandığı ve kutup ayılarına yiyecek verilmeye başlandığı öğrenildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kutup ayısı rusya Kutup Bölgesi Novaya Zemlya

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak

Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak

Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

Balıkçılar yakaladı! Görenler şaşkına döndü

Kötü haberi Acun duyurdu! 'Başıma böyle bir şey gelmedi'

Kötü haberi Acun duyurdu! 'Başıma böyle bir şey gelmedi'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Katolik Kilisesi'ni karıştıran imza! Manifesto yayımlandı!

Katolik Kilisesi'ni karıştıran imza! Manifesto yayımlandı!

Görüntüleri paylaştılar! Dubai'nin 32 yıldaki inanılmaz değişimi!

Görüntüleri paylaştılar! 32 yılda inanılmaz değişim!

İsviçre'de Müslüman kadınlara 'skandal' yasak!

Skandal yasak! Müslüman kadınları hedef aldılar!

Edinburgh Dükü Prens Philip'ten flaş karar: Ehliyetini polise teslim etti!

Prens Philip'ten flaş karar: Polise teslim etti!

ABD'de mahkeme üstsüz güneşlenirken gözaltına alınan üç kadın aleyhinde karar verdi

Üstsüz güneşlenen üç kadınla ilgili flaş karar!

ABD'de vahşi doğada ortaya çıktı: Geyikleri zombiye dönüştürüyor!

Korkunç... Zombiye dönüşüyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.