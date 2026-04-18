Rusya Dağıstan'da dev toprak kayması gündem oldu: Yamaç çöktü!

Sedef Karatay Bingül

Rusya’nın güneyinde yer alan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Levashinsky bölgesinde büyük çaplı bir toprak kayması meydana geldi.

Rusya’nın Dağıstan eyaletine bağlı Levashinsky bölgesinde meydana gelen devasa toprak kayması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki bir yamaç, kütle halinde koparak aşağı doğru sürüklendi.

Olayın ardından paylaşılan videolar, geniş bir arazinin bir anda yerinden koparak aşağı doğru aktığını gözler önüne sererken, izleyenler "Bu büyüklükte bir çöküş nasıl meydana geldi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Videolarda, yüzeyde belirgin bir yağmur ya da kar etkisi görülmemesi, olayın nedenine dair tartışmaları artırdı. Heyelanın gerçekleştiği alanda bitki örtüsünün yok denecek kadar az olması da dikkat çekti. Bu durum, zeminin yapısı ve insan müdahalesi ihtimallerini gündeme taşıdı.

"KİLLİ ZEMİN Mİ ETKİLİ OLDU?"

Uzmanlara göre, killi toprak yapısı suyla temas ettiğinde hızla kayganlaşarak kütle hareketlerini tetikleyebiliyor. Ancak görüntülerde doğrudan yağış izine rastlanmaması, olayın yalnızca doğal sebeplerle açıklanamayabileceğini düşündürüyor.

"Yeraltı su hareketleri ya da önceki dönemlerde biriken nem de bu tür kaymaları tetikleyebilir mi?" sorusu gündemde.

UZMANLARDAN "BÜYÜK ÖLÇEKLİ JEOLOJİK ÇÖKME" DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlar, yaşanan olayı "tipik bir büyük ölçekli jeolojik çökme" olarak değerlendiriyor. Şiddetli yağışların toprağın suya doymasına neden olduğu, bunun da zemin stabilitesini ciddi şekilde zayıflattığı ifade ediliyor.

Yerel yetkililer bölgede incelemelerini sürdürürken, ilk açıklamalara göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski telefonunu çöpe atanlar dikkat! İçinden altın çıkıyorEski telefonunu çöpe atanlar dikkat! İçinden altın çıkıyor
2.300 yıllık: 13 yaşındaki çocuk yerde hazine buldu!2.300 yıllık: 13 yaşındaki çocuk yerde hazine buldu!

En Çok Okunan Trend Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

