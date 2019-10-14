SPOR

Rusya, EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı.

Rusya, EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.

G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.

Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar şöyle:

C GRUBU:

Belarus-Hollanda: 1-2

Estonya-Almanya: 0-3

E GRUBU:

Macaristan-Azerbaycan: 1-0

Galler-Hırvatistan: 1-1

G GRUBU:

Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0

Slovenya-Avusturya: 0-1

I GRUBU:

Kazakistan-Belçika: 0-2

Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5

İskoçya-San Marino: 6-0

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Fransa takibini sürdürdü!Fransa takibini sürdürdü!
Kayseri'den ayrıldı, Portekiz'e gittiKayseri'den ayrıldı, Portekiz'e gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya euro 2020

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Gustavo'dan flaş itiraflar! Vedat ve Emre...

Gustavo'dan flaş itiraflar! Vedat ve Emre...

Deschamps'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Deschamps'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu

Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya, EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi

Rusya EURO 2020'de!

İzlanda 0 - 1 Fransa (EURO 2020 Elemeleri)

Fransa takibini sürdürdü!

Silvestre Varela Belenenses'e transfer oldu

Kayseri'den ayrıldı, Portekiz'e gitti

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın formasını 100 kez giydi

Neymar 'dalya' dedi

Nagatomo milli maçta coştu!

Nagatomo milli maçta coştu!

Ümit Öztürk Moldova - Galler U21 maçını yönetecek

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.