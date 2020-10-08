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Rusya evinde İsveç'e mağlup oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 08.10.2020 21:43 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya, Moskova'da İsveç ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.

Rusya evinde İsveç'e mağlup oldu

CSKA Moskova'nın stadı VEB Arena'da oynanan mücadelede İsveç'in gollerini 21'inci dakikada Alexander Isak, 72'nci dakikada Gençlerbirliği forması da giyen Mattias Johansson kaydetti.

Rusya'nın tek golü ise 90+1'inci dakikada Aleksandr Sobolev'den geldi. Ayrıca mücadelede Antalyaspor forması giyen Fedor Kudryashov 90 dakika süre alırken, Gençlerbirliği forması giyen kalevi Kristoffer Nordfeldt ise yedek kulübesinde yer aldı.

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