Rusya Ligi takımlarından Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna ekibi FC Minaj takımının futbolcuları Antalya'da kaldıkları otelde birbirine girdi!

Antalya’da bir otelde karşı karşıya gelen Rusya Ligi takımı Shinnik Yaroslavl oyuncuları ile Ukrayna ekibi FC Minaj’ın futbolcuları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayın ardından takımların farklı otellerde konaklamaya devam ettiği öğrenildi.

Olay, 13 Şubat tarihinde Antalya turizm bölgesi Kundu’da bulunan bir otelde meydana geldi.

KORİDORDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

Edinilen bilgiye göre kış dönemi antrenmanı için bölgeye gelen Rusya Ligi’nde mücadele eden Shinnik Yaroslavl ile Ukrayna temsilcisi FC Minaj’ın futbolcuları, otel koridorunda karşı karşıya geldi.

Futbolcular arasında yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

FARKLI OTELLERE GEÇTİLER

Kavga otel çalışanlarının da araya girmesiyle sona erdi. Kulüplerin başvurusu üzerine takımların farklı otellerde kalarak çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Otelden ayrılan iki takımın da nerede kalacakları da belli oldu. Buna göre Rus takımı FC Minaj'ın Sueno Hotel'e, Ukrayna ekibinin ise Royal Wings'e geçtiği öğrenildi.

ARTYOM SEMEYKIN: CİDDİ BİR YARALANMA OLMADI

13 Şubat'ta gerçekleşen olay sonrası FC Shinnik takımında forma giyen Rus futbolcu Artyom Semeykin, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Ciddi bir yaralanma olmadı. Sorun değil ve iyi hissediyorum. Açıkçası hikayenin tamamını bilmiyorum. Odamda uyuyordum. Sonra bağırışmaları duydum ve koridora koştum. Hemen kalabalığın arasına atladım. Orada 20 kişi vardı. Herkül olmadığım açık ama ülkeme hakaret edildiğinde aksini yapmanın imkansız olduğunu da düşünmüyorum. Uygunsuz davranışlar görür görmez Rusya'yı savundum" dedi.

"PLANLANMIŞ BİR OLAY"

Bu olayın Ukrayna kulübü tarafından planlanmış bir eylem olduğunu söyleyen Rus futbolcu, "Asansörde bir olay daha yaşandı. Bir oyuncumuz yemekten dönüyordu ve yalnızdı. Asansörde Ukrayna tarafından birkaç kişi yanına yaklaşarak onu kışkırtmaya ve dövmeye başladı. Suçluları ve kazananı belirlemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

