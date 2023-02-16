SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Rusya Ligi takımlarından Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna ekibi FC Minaj takımının futbolcuları Antalya'da kaldıkları otelde birbirine girdi!

Rusya Ligi takımlarından Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna ekibi FC Minaj takımının futbolcuları Antalya'da kaldıkları otelde birbirine girdi!

16.02.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ligi takımlarından Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna ekibi FC Minaj Antalya'da bulunan Royal Seginus Lara isimli otelde karşı karşıya gelirken, iki ekibin oyuncuları otel koridorinda tekme tokat birbirine girdi. İşte detaylar...

Rusya Ligi takımlarından Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna ekibi FC Minaj takımının futbolcuları Antalya'da kaldıkları otelde birbirine girdi!

Antalya’da bir otelde karşı karşıya gelen Rusya Ligi takımı Shinnik Yaroslavl oyuncuları ile Ukrayna ekibi FC Minaj’ın futbolcuları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayın ardından takımların farklı otellerde konaklamaya devam ettiği öğrenildi.

Olay, 13 Şubat tarihinde Antalya turizm bölgesi Kundu’da bulunan bir otelde meydana geldi.

KORİDORDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

tel-Tlge_cover

Edinilen bilgiye göre kış dönemi antrenmanı için bölgeye gelen Rusya Ligi’nde mücadele eden Shinnik Yaroslavl ile Ukrayna temsilcisi FC Minaj’ın futbolcuları, otel koridorunda karşı karşıya geldi.

Futbolcular arasında yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

FARKLI OTELLERE GEÇTİLER

580134449f264d489903b8a32bcbafd8

Kavga otel çalışanlarının da araya girmesiyle sona erdi. Kulüplerin başvurusu üzerine takımların farklı otellerde kalarak çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Otelden ayrılan iki takımın da nerede kalacakları da belli oldu. Buna göre Rus takımı FC Minaj'ın Sueno Hotel'e, Ukrayna ekibinin ise Royal Wings'e geçtiği öğrenildi.

ARTYOM SEMEYKIN: CİDDİ BİR YARALANMA OLMADI

Screenshot_1

13 Şubat'ta gerçekleşen olay sonrası FC Shinnik takımında forma giyen Rus futbolcu Artyom Semeykin, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Ciddi bir yaralanma olmadı. Sorun değil ve iyi hissediyorum. Açıkçası hikayenin tamamını bilmiyorum. Odamda uyuyordum. Sonra bağırışmaları duydum ve koridora koştum. Hemen kalabalığın arasına atladım. Orada 20 kişi vardı. Herkül olmadığım açık ama ülkeme hakaret edildiğinde aksini yapmanın imkansız olduğunu da düşünmüyorum. Uygunsuz davranışlar görür görmez Rusya'yı savundum" dedi.

"PLANLANMIŞ BİR OLAY"

Screenshot_2

Bu olayın Ukrayna kulübü tarafından planlanmış bir eylem olduğunu söyleyen Rus futbolcu, "Asansörde bir olay daha yaşandı. Bir oyuncumuz yemekten dönüyordu ve yalnızdı. Asansörde Ukrayna tarafından birkaç kişi yanına yaklaşarak onu kışkırtmaya ve dövmeye başladı. Suçluları ve kazananı belirlemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı! Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı!
'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!
Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya Ukrayna kavga son dakika savaş ligi da,

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı

Depremin ilk anları polis telsizi: Binalar çöktü, patlamalar oluyor

Depremin ilk anları polis telsizi: Binalar çöktü, patlamalar oluyor

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti

Gökhan Zan 'En çok yanımda duran o' dedi Fatih Terim gündem oldu

Gökhan Zan 'En çok yanımda duran o' dedi Fatih Terim gündem oldu

Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''

Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''

Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...

Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.