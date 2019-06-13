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Rusya'nın en gözde poker oyuncusu evinde ölü bulundu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Rusya'nın en gözde poker oyuncusu Liliya Novikova, evinde ölü bulundu. Henüz otopsi yapılmayan oyuncunun ölüm nedeninin elektrik çarpması olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın en gözde poker oyuncusu evinde ölü bulundu!

26 yaşındaki poker oyuncusu Liliya Novikova, Moskova'daki evinde ölü bulundu. Rusya'nın en güzel ve başarılı poker oyuncusu olan kadının ölümüne elektrik çarpmasının yol açtığı düşünülüyor. Yetkililer, ilk bulguların da bu yönde olduğunu belirtti. Ancak henüz otopsi yapılmadı.

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Liliya Novikova’nın banyoda telefonunu veya başka bir elektronik aleti şarj etmek isterken gerçekleşen elektrik çarpması yüzünden hayatını kaybettiği bildiriliyor.

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Rus basını olayı şöyle anlattı:

Ailesi, Liliya Novikova’ya uzun süre ulaşamadıktan sonra endişelenmeye başladı. Komşuların birinden daireyi kontrol etmesini istediler. Kadının cansız bedeni banyo zemininde bulundu.

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Rusya Soruşturma Heyeti, “İlk incelemelerde, elektrik çarpması sebepli travma belirtileri bulundu” açıklamasını yaptı. Rus basınındaki haberlerin bazılarında telefonunun bozuk olması sebep gösteriliyor, bazılarında ise elektrik çarpmasıyla birlikte başını vurduğu için hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Rusya’nın en iyi üniversitelerinden birinin mühendislik bölümünden yüksek derece ile mezun olan poker oyuncusu, sayılar konusunda oldukça yetenekliydi. Ülkenin önde gelen şirketlerinde işe girme şansını göz ardı ederek profesyonel poker oyuncusu oldu ve parlak bir kariyere sahipti.

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Hem internette, hem de gerçek hayatta oynuyordu. İkisinde de çok başarılıydı. Pokerle alakalı internet siteleri kurmuştu. İnternetteki popüler sitelerde poker dersleri veriyordu.

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Çok yönlü ve yetenekli bir kadın olarak görülen Novikova, aynı zamanda bisikletçi, snowboardçu, kürekçi ve boksördü.

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Novikova’nın Rusya’nın önde gelen sosyal medya platformu VKontakte’deki sayfasının yöneticisi, “Böyle bir haberi nasıl sunacağımı bilmiyorum. Bu çok zor” diyerek acı haberi takipçilerine duyurdu. “Liliya dün bir kaza sonucu öldü. Artık aramızda değil” ifadesini de kullandı.


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