Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' olarak seçilmişti.

Podyumların aranan isimlerinden biri olan ünlü model şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Irina Shayk iddialı ve cesur seçimleriyle de çok konuşuluyor.

Ünlü model şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü modelin siyah elbisesi ile verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü modele sosyal medyada; 'her halinle çok güzelsin', 'çok seksi görünüyor', 'sana bayılıyorum', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.

2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.