Küresel bir skandalın anatomisi: Epstein - Karanlık Sırlar raflarda

Türker Akıncı ve Hakan Demir imzalı Epstein – Karanlık Sırlar, Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı. Kitap, Jeffrey Epstein dosyasını yalnızca bir suç hikâyesi olarak değil; finans, siyaset, medya ve küresel elitler arasındaki karmaşık ilişkiler ağı üzerinden inceleyen kapsamlı bir araştırma niteliği taşıyor.

Küresel bir skandalın anatomisi: Epstein - Karanlık Sırlar raflarda
Enes Çırtlık

Eser, Epstein’ın Brooklyn’de başlayan hayatından Manhattan’ın en elit çevrelerine uzanan yükselişini adım adım takip ederken; Wall Street bağlantılarından milyarder ilişkilerine, özel uçuş kayıtlarından uluslararası temaslara kadar geniş bir veri seti sunuyor. Özellikle içerikte yer alan uçuş listeleri, bağış ağları, malikâneler ve kapalı sosyal çevreler üzerinden kurulan ilişkiler, dosyanın yalnızca bireysel değil, sistemsel bir yapı barındırdığına işaret ediyor.

Kitapta; Ghislaine Maxwell’in rolü, küresel ağın kuruluşu, elit çevrelerle kurulan temaslar ve yıllar boyunca gündeme gelen iddialar detaylı biçimde ele alınırken, FBI baskınları, dava süreçleri ve tartışmalı ölüm gibi kritik kırılma anları da belgeler ışığında aktarılıyor.

Küresel bir skandalın anatomisi: Epstein - Karanlık Sırlar raflarda 1

Epstein – Karanlık Sırlar, yalnızca bir skandalı anlatmakla kalmıyor; güç, para ve görünmeyen ilişkiler ağı üzerinden modern dünyanın karanlık yüzüne dair rahatsız edici sorular soruyor. Bu yönüyle eser, okuru sadece bir hikâyeye değil, küresel ölçekte işleyen bir sistemin izini sürmeye davet ediyor.

Arka Kapak Yazısı:

MODERN ÇAĞIN EN KARANLIK GÜÇ AĞLARINDAN BIRI OLAN EPSTEIN DOSYASININ ÇARPICI IFŞASI.

Dünyanın en güçlü isimleri...
Özel adalar...
Uçuş listeleri…
Kapalı kapılar ardında yapılan toplantılar...
Ve hepsinin merkezinde tek bir isim: EPSTEIN.
Brooklyn’de sıradan bir hayatla başlayan hikâye, kısa süre içinde Manhattan’ın en pahalı malikânelerine, Wall Street’in kapalı dünyasına ve küresel elit çevrelere uzanan sıra dışı bir yükselişe dönüştü.
Peki bu yükseliş nasıl mümkün oldu?
Paranın kaynağı kimdi?
Bu kitap, Epstein dosyasını yalnızca bir skandal hikâyesi olarak değil; para, güç ve nüfuzun iç içe geçtiği bir sistemin anatomisi olarak ele alıyor. 2008’deki tartışmalı anlaşmadan 2019’daki tutuklamaya, Jeffrey Epstein’ın dünya çapında yankı uyandıran ölümüne kadar uzanan süreç; belgeler, tanıklıklar ve açık kaynak verileri üzerinden adım adım inceleniyor.
Epstein yalnız mıydı? Yoksa çok daha büyük bir ağın görünen yüzü mü?
Karanlık Sırlar, bu sorunun izini resmi belgelerle sürüyor.

