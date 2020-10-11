Rusya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Rusya-Türkiye maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar başkent Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak maçta lider Rusya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk iki maçında 1 puan almayı başaran A Milli Futbol takımı Rusya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. 7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile oynanan özel maçta 3-3 berabere kalan milliler Rusya karşısından zaferle dönmek için ter dökecek. Peki Rusya-Türkiye maçı hangi kanalda şifresi yayınlanacak? İşte Rusya-Türkiye maçına dair detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ve Macaristan’la oynadığı iki maçtan 1 puan alan Türkiye, grubunda 3. sırada yer alıyor. Sivas’ta oynanan Macaristan-Türkiye karşılaşmasını 1-0 kaybeden milliler, Sırbistan’la da deplasmanda 0-0 berabere almıştı. Türkiye 3. maçında Rusya deplasmanına gidecek. Rusya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazar saat 21:45’te başlayacak. Milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler karşılamayı TRT 1’den izleyebilecek. Rusya-Türkiye maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı’nın Rusya deplasmanında oynayacağı maçta Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug’un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajatazovic olacak.
Stanislav Çerçesov teknik direktörlüğünde yönetilen Ruysa Milli Futbol takımının muhtemel ilk 11’i: Shunin, Cheryshev, Semenov, Kudryashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Ionov, Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba.
Şenol Güneş teknik direktörlüğünde yönetilen Türkiye Milli Futbol takımının muhtemel 11’i: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Tokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Rusya-Türkiye arasında oynanacak olan maçta ay-yıldızlı ekipten Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Rusya A Milli takımında ise koronavirüs testi pozitif çıkan Mario Fernandes maç kadrosunda yer almayacak.
Türkiye-Rusya arasında 6 maç oynadı. Ay-yıldızlılar oynanan maçlardan 4’ünü kaybederken, 2 kez de beraberlikle ayrıldı. Rusya ile oynanan maçlarda 2 gol ata milliler kalesinde 7 gol gördü. Dağılmadan öncesinde Sovyetler Birliği ile de karşılaşan Türkiye; 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet almıştı.
Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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