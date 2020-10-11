Rusya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Rusya-Türkiye maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar başkent Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak maçta lider Rusya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk iki maçında 1 puan almayı başaran A Milli Futbol takımı Rusya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. 7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile oynanan özel maçta 3-3 berabere kalan milliler Rusya karşısından zaferle dönmek için ter dökecek. Peki Rusya-Türkiye maçı hangi kanalda şifresi yayınlanacak? İşte Rusya-Türkiye maçına dair detaylar...

RUSYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ve Macaristan’la oynadığı iki maçtan 1 puan alan Türkiye, grubunda 3. sırada yer alıyor. Sivas’ta oynanan Macaristan-Türkiye karşılaşmasını 1-0 kaybeden milliler, Sırbistan’la da deplasmanda 0-0 berabere almıştı. Türkiye 3. maçında Rusya deplasmanına gidecek. Rusya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazar saat 21:45’te başlayacak. Milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler karşılamayı TRT 1’den izleyebilecek. Rusya-Türkiye maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.