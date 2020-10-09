Rusya-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.
Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.
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