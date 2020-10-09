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Rusya-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Rusya-Türkiye maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.

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