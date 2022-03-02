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Rusya-Ukrayna gerilimi iyice tırmandı! Andriy Yarmolenko'dan ağza alınmayacak küfürler...

02.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalı futbolcuların çıkışları gündeme damga vurmaya devam ediyor. Daha önce birçok futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Putin'e ağır eleştirilerde bulunmuştu. Şu ana kadar en sert eleştiri Andriy Yarmolenko'dan geldi. Rus futbolcuları hedef alan tecrübeli isim yaptığı açıklamada küfürler yağdırdı.

Rusya-Ukrayna gerilimi iyice tırmandı! Andriy Yarmolenko'dan ağza alınmayacak küfürler...
Andriy Yarmolenko

Andriy Yarmolenko

UKR Ukrayna
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: West Ham United
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İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko, Rus futbolcular hakkında flaş açıklamalar yaptı. Futbolculara küfürler yağdıran tecrübeli oyuncu sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

"RUS FUTBOLCULARA BİR SORUM VAR!"

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Andriy Yarmolenko, "St. Petersburg'da doğdum ama Ukrayna'da büyüdüm ve kendimi %100 Ukraynalı olarak görüyorum. Rus futbolculara bir sorum var. O....u ç....ları gibi neden oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz, hiçbir yorum yapmıyorsunuz..." dedi.

"ÇOĞUNUZU TANIYORUM"

Açıklamalarına devam eden 32 yaşındaki futbolcu "Çoğunuzu tanıyorum. Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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