YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Rusya ve Ukrayna'ya uğrayacak Türk gemilerinin güvenlik seviyesi en üst düzeyde

Rusya ve Ukrayna'ya uğrayacak Türk gemilerinin güvenlik seviyesi en üst düzeyde

27.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna'ya uğrayacak Türk gemilerinin güvenlik seviyesi en üst düzeyde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin en üst düzeye yükseltildiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan son gelişmelere dikkati çekildi.

Bu nedenle gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin güncellendiği belirtilen açıklamada, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesinin en üst düzey olan 3'e çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada gerek Türk bayraklı gerek Türk sahipli gemilerin uzaktan izleme sistemleriyle takip edildiği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması ve bölgede ilgililer tarafından yapılan seyir uyarılarının takip edilmesi önemlidir. Bu bölgedeki limanlarda 7'si Türk bayraklı olmak üzere toplam 22 Türk sahipli gemide, 271 Türk denizcimiz bulunmakta olup, yaşanan süreçte başta gemi insanlarımız olmak üzere bölgedeki gemilerimizin güvenliği birinci önceliğimiz durumundadır. Gemilerimizle yapılan görüşmelerde şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı teyit edilmiştir. Bölgedeki gemilerimizden alınan bilgilere göre Ukrayna limanlarında operasyonlar durmuş vaziyette ancak Rus limanlarında elleçleme faaliyetleri devam etmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdüTürk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü
Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandıBolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı
Antalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyorAntalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna

Ankara Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
13:06
İkindi
16:12
Akşam
18:44
Yatsı
20:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.