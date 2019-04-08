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Rusya’ya meteor düştü! O anlar anbean kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Rusya'nın Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Meteorun düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi akademisyenlerinden Vladimir Surdin düşen cismin meteor olduğunu doğruladı. Meteorun düşüş anı ise amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

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meteor rusya Vladimir Surdin

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