Rusya’ya meteor düştü! O anlar anbean kamerada

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi akademisyenlerinden Vladimir Surdin düşen cismin meteor olduğunu doğruladı. Meteorun düşüş anı ise amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

