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Rusya’ya özgü bu 8 kedi türü sizleri hayrete düşürecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 09.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatılan Uluslararası Kedi Günü’nün dün 17. yıl dönümü kutlandı.

Uluslararası Kedi Günü'nün 17. yıl dönümünün ardından kedilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan bu önemli günün anısına Russia Beyond (RBTH), Rusya’ya özgü 8 türü bir araya getirdi.

KEDİLER 9 BİN YILDIR BİZLE YAŞIYOR

İnsan ırkının evcilleştirdiği ilk hayvan olan kediler, dokuz bin yıldan uzun süredir bizlerle beraber yaşıyor.

GÜNÜN AMACI İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatılan Uluslararası Kedi Günü (Kedi Bayramı), 2002 yılından beri 8 Ağustos’ta kutlanıyor. Bu günün amacı, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden kediler hakkında insanları bilinçlendirmek ve sevimli dostlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek.

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