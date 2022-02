ESKİŞEHİR (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Eskişehir'de protesto edildi.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği önünde toplanan dernek üyeleri ve kentte yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.

Katılımcılar adına açıklama yapan Recep Şen, Kırım'ın 1783 yılında Rusya tarafından ilk kez işgalinden sonra dünyanın farklı bölgelerine zorla göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarının günümüzde 10 milyona yakın nüfusa ulaştığını, dünyanın en kalabalık diaspora nüfusuna sahip halklardan birinin bu nedenle Kırım Tatarları olduğunu söyledi.

16 ülkeden 183 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin, Kırım’ın 2014 yılında Rusya tarafından işgalini tanımadığını ve asla tanımayacağını bildiren Şen, şunları kaydetti:

"Bundan 8 yıl önce Kırım'ın işgali ile başlayan süreç bugün bütün Ukrayna'nın işgaline yönelik Rusya saldırısı ile çok daha korkunç bir boyut almıştır. Rusya, tarihinde pek çok kez yaptığı gibi bugün bir kez daha uluslararası hukuku, diplomasiyi ve imzası bulunan antlaşmaları ayaklar altına almıştır. Tarihi boyunca defalarca Rusya rejimlerinin yaptığı katliamlar ve soykırımların mağduru olan pek çok halk gibi Kırım Tatarları da Rusya'nın Ukrayna'da yeni katliamlar ve soykırımlar yapması endişesini taşımaktadır. Ne yazık ki Kırım Tatarlarının tarihi tecrübesi bu endişenin gerçekleşmesi ihtimalini çok yüksek bulmaktadır. Dünya Kırım Tatar Kongresi olarak başta dünyanın pek çok yerine yayılmış Kırım Tatarlarını ve onların sivil toplum kuruluşlarını, hukuka ve insan haklarına saygılı dünya devletlerini ve bütün insanlığı emperyalist Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı bu yeni saldırıya karşı bütün imkanları ile mücadele etmeye ve işgalleri sona erdirmeye çağırıyoruz."

Etkinliğe katılan Ukrayna vatandaşı Anna Beşhadem ise kızının şu an Ukrayna'da olduğunu belirterek, "Benim masum kızım orada kaldı. Şu an sığınakta saklanıyorlar. Sınır kentinde yaşıyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Konuşmak çok zor. Her zaman elektrik ve gaz kesintileri var. Vinnitsya'da çok sayıda ev bombalanmış, gerçekten insanlar orada çok korkuyorlar. Savaşa 'hayır' diyoruz. Çocuklar ölmesin diyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Ukrayna milli marşını okuyan Ukrayna vatandaşları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Bazı çocukların da duygulandığı görüldü.

Etkinliğe katılanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan attı.