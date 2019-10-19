Rüzgar Erkoçlar'dan bomba 'bebek' açıklaması

Emret Komutanım dizisinde fotoğrafçı Fato karakteriyle hafızalara kazınmasının ardından sessizliğe bürünen Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek erkek olmuş ve iki yıl önce de evlenerek yeniden gündeme gelmişti.

Önceki gün ise bir mekanın açılışına katılan Erkoçlar, eşi Tuğba Erkoçlar ile evlat edinip edinmeyecekleri hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi.

Erkoçlar, şu şekilde konuştu:

ÇOCUK SAHİBİ OLABİLECEKLER

Evlat edinmek belki daha sonra olabilir ancak ilk çocuğumuz kendimizin olacak. Artık bu mümkün.

EŞİ KISKANÇ MI?

Öte yandan eşi hakkında sorulan kıskançlık sorusuna da yanıt veren Erkoçlar, şu ifadeleri kullandı:

“Tuğba hiç kıskanç değildir. Çünkü ben nasıl davranmam gerektiğini bilirim. Kadın hayranlarım fotoğraf çektirmek için yanıma geldiklerinde erkeklere göre daha yakın duruyorlar. Hatta ben utanıyorum artık, biraz daha şu tarafa gidebilir misiniz? diyorum”





