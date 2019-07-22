MAGAZİN

Rüzgar Erkoçlar'dan dikkat çeken paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Rüzgar Erkoçlar'dan dikkat çeken paylaşım!

Emret Komutanım'da canlandırdığı Foto Fato karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Rüzgar Erkoçlar,2013'te olduğu cinsiyet değiştirme ameliyatıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANANLAR ARASINDA

Türkiye'nin Nil Erkoçlar olarak tanıdığı 2013'ten sonra cinsiyet değiştirdikten sonra Rüzgar adını alan oyuncu, sosyal medyada aktif olan ünlüler arasında.

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FOTOĞRAFINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Eylül 2015'te makyöz Tuğba Beyazoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de evlenen Rüzgar Erkoçlar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Bir markanın tanıtımı için poz veren Erkoçlar, fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum aldı. Erkoçlar fit görüntüsüyle takipçilerinin gönlünü fethetti.

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