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Rüzgar Erkoçlar'dan öpüşme sahnesi hakkında ilginç yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelen ve eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, yeni filmindeki öpüşme sahnesi için 'Toplamda iki defa çekildi' dedi

Rüzgar Erkoçlar'dan öpüşme sahnesi hakkında ilginç yorum

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, 'Öğrenci Kafası: Soygun' filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Rüzgar Erkoçlar oldu.

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Rüzgar Erkoçlar, başrolünde yer aldığı, 11 Mayıs'ta vizyona giren 'Öğrenci Kafası: Soygun' filmini şöyle anlattı:

"Filmin isminden de anlayacağımız şekilde 7 genç bir soyguna girişiyoruz. Ama bizi o soyguna neler itiyor ve sonrasında neler yaşanıyor? Bunları öğrenmeleri için seyircimizin filmi izlemesi gerekiyor. Ben filmde 'Toprak' karakterini canlandırıyorum. Emniyet müdürünün oğlu. Babadan dolayı bir despotluk ve kontrollülük durumu var Toprak'ta. O şekilde yetişmiş. İçindeki delilik, arkadaşları sayesinde açığa çıkıyor."

Rüzgar Erkoçlar, 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin fragmanında da yer alan öpüşme sahnesi hakkında, "Çok kısa ama ağır çekimde verilen bir sahne. Zaten bir geniş açıdan, bir de yakından toplamda iki defa çekildi. Yani çok tekrar yapmadık" dedi.

Rüzgar Erkoçlar'dan öpüşme sahnesi hakkında ilginç yorumRüzgar Erkoçlar'dan öpüşme sahnesi hakkında ilginç yorum
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rüzgar erkoçlar Tuğba Beyazoğlu

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