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Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı

21.12.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emret Komutanım dizisiyle ünlenen Nil Erkoçlar, cinsiyet değiştirdikten sonra Rüzgar Erkoçlar adını almıştı. Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın kardeşinin izinden giderek cinsiyet değiştirmişti. İşte Görkem Batu ismini alan Gül Erkoçlar'ın son hali...

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirmişti! Son hali şaşırttı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Foto Fato karakteriyle adından söz ettiren Nil Erkoçlar, dizinin ardından birçok projede boy göstermişti.
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Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Nil Erkoçlar, ameliyatın ardından adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmişti.

Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olması uzun süre magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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BİR SÜRE İŞ BULAMAMIŞTI

Ameliyattan sonra zor günler yaşayan Rüzgar Erkoçlar, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Önce kendini eve kapatan oyuncu, ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yapmıştı.

Bir süre sonra zorluklar sona erdi ve Erkoçlar setlere döndü, filmlerde oynadı. Özel defilelerde podyuma çıkan oyuncu, kulüplerde DJ'lik yaptı.

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2015 yılının Eylül ayından makyöz Tuğba Beyazoğlu ile aşk yaşamaya başladı. ''Bana evrenden yollanmış bir armağan'' dediği sevgilisiyle 27 Eylül 2017 tarihinde dünyaevine girdi.

KARDEŞİ DE CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ

Nur, Nil ve Gül kardeşlerden Gül Erkoçlar da geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti. Ameliyattan sonra Görkem Batu adını alan Rügar Erkoçlar'ın kardeşi özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalışıyor.

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Eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor.

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Rüzgar Erkoçlar
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