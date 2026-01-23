Rüzgar gibi esti! Eski Göztepeli Rômulo Bundesliga'yı sallıyor

RB Leipzig'in yeni yıldızı, takım arkadaşlarını ve taraftarları büyülüyor

Almanya Bundesliga'da RB Leipzig forması giyen Brezilyalı forvet Rômulo, kısa sürede gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde temsilcimiz Göztepe'den transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, 13 lig maçında kaydettiği 6 gol ve yaptığı 3 asistle takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. Rômulo'nun bu etkileyici performansı, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topluyor.

"İKİNCİ KATA KADAR ZIPLAYABİLİYORDU! AMA ROMULO DA..."

RB Leipzig kaptanı David Raum, Rômulo'nun takıma adaptasyonu ve oyun tarzı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Raum, geçtiğimiz yaz Manchester United'a transfer olan Benjamin Šeško ile Rômulo arasındaki farklara değinerek, Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içindeki zekasına ve yeteneğine vurgu yaptı. Raum, "Eskiden herkesin düşüncesi, sadece topu Šeško'ya ulaştırmam gerektiğiydi, çünkü o ikinci kata kadar zıplayabiliyordu. Bu, Šeško'ya karşı bir şey değil, ama Rômulo ceza sahasında çok, çok zeki. Belki ikinci kata kadar zıplayamıyor, ama özel bir yeteneği var," şeklinde konuştu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMINI HEDEFLİYOR...

Rômulo'nun performansı, sadece takım arkadaşları tarafından değil, teknik direktör Ole Werner tarafından da takdirle karşılanıyor. Werner, Rômulo'nun çalışma azmi, takım oyununa uyumu ve gol yollarındaki etkinliği sayesinde kısa sürede önemli bir oyuncu haline geldiğini belirtiyor. Rômulo ise, Avrupa'ya transfer olma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ve RB Leipzig'de daha da gelişmek istediğini ifade ediyor. Genç oyuncu, gelecekte Brezilya Milli Takımı forması giymeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

RB Leipzig taraftarları, Rômulo'nun performansından oldukça memnun. Sosyal medyada oyuncuya övgüler yağdıran taraftarlar, Rômulo'nun takımın geleceği için önemli bir parça olduğunu düşünüyor. Rômulo da taraftarların desteğine karşılık vermek için sahada elinden geleni yapacağını belirtiyor.

Rômulo'nun Bundesliga'daki hızlı başlangıcı, RB Leipzig için umut vadeden bir gelişme. Genç oyuncunun performansı, takımın şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirirken, Rômulo'nun gelecekte daha da büyük başarılara imza atabileceği sinyallerini veriyor. Brezilyalı yıldızın performansı, sadece RB Leipzig taraftarlarını değil, tüm futbolseverleri heyecanlandırıyor.