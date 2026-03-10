Osimhen'i hüngür hüngür ağlatan pankart! "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir"

TRİBÜNLERDEN ÇOK ÖZEL HAZIRLIK...

Kuzey kale arkasında boydan boya açılan dev koreografinin hazırlıkları yaklaşık bir ay sürdü. “Biz bir aileyiz” temasıyla hazırlanan koreografi, küçük yaşta annesini kaybeden Osimhen’e ithaf edildi. Tribünlerdeki görsel şölen, RAMS Park’taki atmosferi daha da özel hale getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Koreografiyi gördüğü anda duygulanan Victor Osimhen, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Nijeryalı yıldızın yaşadığı duygusal anlar tribünlerden büyük alkış alırken, Galatasaray taraftarının yıldız futbolcuya verdiği destek sosyal medyada da geniş yankı buldu.

LIVERPOOL TARAFTARINDAN ATATÜRK PANKARTI!

Liverpool taraftarları, Galatasaray maçında üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı bir pankart açtı.

"Peace at home, Peace in the world." (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.)