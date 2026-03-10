SPOR

Osimhen'i hüngür hüngür ağlatan pankart! "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir"

Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool karşılaşmasında Victor Osimhen için unutulmaz bir koreografiye imza attı. Sarı-kırmızılı tribünler, Nijeryalı yıldız Osimhen için hazırlanan anlamlı görselle geceye damga vurdu.

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
TRİBÜNLERDEN ÇOK ÖZEL HAZIRLIK...

Osimhen i hüngür hüngür ağlatan pankart! "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" 1

Kuzey kale arkasında boydan boya açılan dev koreografinin hazırlıkları yaklaşık bir ay sürdü. “Biz bir aileyiz” temasıyla hazırlanan koreografi, küçük yaşta annesini kaybeden Osimhen’e ithaf edildi. Tribünlerdeki görsel şölen, RAMS Park’taki atmosferi daha da özel hale getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Osimhen i hüngür hüngür ağlatan pankart! "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" 2

Koreografiyi gördüğü anda duygulanan Victor Osimhen, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Nijeryalı yıldızın yaşadığı duygusal anlar tribünlerden büyük alkış alırken, Galatasaray taraftarının yıldız futbolcuya verdiği destek sosyal medyada da geniş yankı buldu.

LIVERPOOL TARAFTARINDAN ATATÜRK PANKARTI!

Osimhen i hüngür hüngür ağlatan pankart! "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" 3

Liverpool taraftarları, Galatasaray maçında üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı bir pankart açtı.

"Peace at home, Peace in the world." (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.)

20:45 İY
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Liverpool Liverpool

