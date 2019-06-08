Ryan Babel'den Galatasaray paylaşımı

Ryan Babel'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızı, Instagram hesabından Galatasaray'ın simgesi "aslan" fotoğrafı paylaştı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan Babel'in bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.
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