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Ryan Babel'den Galatasaray paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Hollandalı yıldız Ryan Babel, Instagram hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.

Ryan Babel'den Galatasaray paylaşımı

Ryan Babel'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızı, Instagram hesabından Galatasaray'ın simgesi "aslan" fotoğrafı paylaştı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan Babel'in bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
babel Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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