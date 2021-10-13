SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ryan Babel'den itiraf gibi açıklama: Çok pişmanım

Ryan Babel'den itiraf gibi açıklama: Çok pişmanım

13.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, futbol kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babel, transfer konusunda yaşadığı en büyük pişmanlığını açıkladı.

Ryan Babel'den itiraf gibi açıklama: Çok pişmanım
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyeriyle ilgili bazı itiraflarda bulundu. Mirror'a bir açıklama yapan Ryan Babel, Ajax ve Liverpool formalarını giydikten sonra Hoffenheim'a transfer olmuştu. Babel, Alman ekibine transferinin kendisi adına kötü bir tercih olduğu fikrinde.

Babel yaptığı açıklamada "Bundesliga'ya transfer olmaktan dolayı pişmanlık yaşıyorum" ifadesini kullandı.

BABEL'İN HOFFENHEIM KARİYERİ

Ryan Babel, 2010-11 sezonunda yarım dönem Hoffenheim'a oynadı ve 16 maçta 1 gol 1 asist üretti. Futbolcu 2011-12 sezonunda ise 35 maçta 5 gol 2 asist kaydedebildi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki 3 ayrılığı açıkladıRıdvan Dilmen, Galatasaray'daki 3 ayrılığı açıkladı

BU SEZON 1 ASİSTLİK KATKI

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu bu sezon 14 maçta 1 asistlik katkı verdi. Geçen sezon hatırlanacağı üzere 41 maçta 9 gol ve 5 asist üretmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Valencia şokuFenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Valencia şoku
Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke ettiKocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdıMohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Beklenen oldu! Sezon sonu ayrılık

Beklenen oldu! Sezon sonu ayrılık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.