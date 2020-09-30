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Ryan Babel'den Steven Gerrard hakkında açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.09.2020 20:37 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Ryan Babel, Glasgow Rangers ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Rakip teknik direktör Steven Gerrard hakkında da güzel sözler söyleyen Babel'in açıklamaları şu şekilde...

Ryan Babel'den Steven Gerrard hakkında açıklama

Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, Avrupa Ligi play-off'undaki Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel açıklamasında; "Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers'ın büyük bir taraftar kitlesi var, Galatasaray gibi. Yine de motive olmalıyız." dedi.

"GERRARD İYİ MOTİVE EDERDİ"

Bir dönem Liverpool forması giyen oyuncu; "Steven Gerrard ile 2007'de tanıştım. Çok konuşkan biri değildi. Sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla güzel anılarım var. Futbolu çok iyi anlayan biridir. Bana göre Gerrard çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu." dedi.

Hollandalı kanat oyuncusu sözlerini; "Bu sezon çok uzun bir sezon olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda Turan çok tecrübeli. Onunla yanyana olduğum için çok mutluyum. Turu geçmek istiyoruz." diyerek bitirdi.

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