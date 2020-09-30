Ryan Babel'den Steven Gerrard hakkında açıklama

Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, Avrupa Ligi play-off'undaki Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Ryan Babel açıklamasında; "Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers'ın büyük bir taraftar kitlesi var, Galatasaray gibi. Yine de motive olmalıyız." dedi.
Bir dönem Liverpool forması giyen oyuncu; "Steven Gerrard ile 2007'de tanıştım. Çok konuşkan biri değildi. Sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla güzel anılarım var. Futbolu çok iyi anlayan biridir. Bana göre Gerrard çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu." dedi.
Hollandalı kanat oyuncusu sözlerini; "Bu sezon çok uzun bir sezon olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda Turan çok tecrübeli. Onunla yanyana olduğum için çok mutluyum. Turu geçmek istiyoruz." diyerek bitirdi.
Galatasaray'da Belhanda ortalığı karıştırdı!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ta şok istifa!
Ozan Kabak'a 5 maç ceza!
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu onunla dolduruyor!
'Çıkış yakalamak istiyoruz'
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Rangers'tan dikkat çeken performans
Yıldız futbolcu Giuliano'ya flaş talip
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
'Dünyanın en çekici sporcusu' seçilen Alica Schmidt'e övgü yağıyor
Yine ligin en değerlisi olacağız
Serie A ekibinde 14 kişide koronavirüs çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum