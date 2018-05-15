Ryan Babel'in Demba Ba paylaşımı heyecan yarattı!

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını kaybeden fakat Avrupa şansı hala devam eden Beşiktaş'ta Demba Ba ismi dillerden düşmüyor.
Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in instagram hesabından yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirdi. Babel, akşam saatlerinde Göztepe forması giyen Demba Ba ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım akıllara ''Demba Ba, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?'' sorusunu akıllara getirdi.
İşte Babel'in Demba Ba paylaşımı...
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Dusko Tosic'e Çin kancası! Beşiktaş 5 milyon euro istiyor
İşte UEFA'nın Galatasaray'a yaptırımları! Ortaya çıktı...
Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı
Nagatomo'da flaş gelişme
Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası
Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!
Dünya bu transferi konuşacak
Tam bir fenomen
Dick Advocaat geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum