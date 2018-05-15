Ryan Babel'in Demba Ba paylaşımı heyecan yarattı!

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını kaybeden fakat Avrupa şansı hala devam eden Beşiktaş'ta Demba Ba ismi dillerden düşmüyor.

Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in instagram hesabından yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirdi. Babel, akşam saatlerinde Göztepe forması giyen Demba Ba ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım akıllara ''Demba Ba, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

İşte Babel'in Demba Ba paylaşımı...



