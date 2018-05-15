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Ryan Babel'in Demba Ba paylaşımı heyecan yarattı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.05.2018 08:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, instagram hesabından Demba Ba ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada Demba Ba'nın Beşiktaş'a geri döneceğine yorumlandı.

Ryan Babel'in Demba Ba paylaşımı heyecan yarattı!

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını kaybeden fakat Avrupa şansı hala devam eden Beşiktaş'ta Demba Ba ismi dillerden düşmüyor.

Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in instagram hesabından yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirdi. Babel, akşam saatlerinde Göztepe forması giyen Demba Ba ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım akıllara ''Demba Ba, Beşiktaş'a geri mi dönüyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

İşte Babel'in Demba Ba paylaşımı...

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ryan babel demba ba Beşiktaş

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