Ryan Babel, sunucu Ecem Dinçkal'a cevap verdi! ''İşini iyi yapsan iyi edersin...''

Galatasaray'ın Hakim Ziyech hamlesi sonrası sosyal medya hesabından yorum yapan Babel, Icardi'nin atacağı gol sayısı için tahminde bulundu.

"20 GOLÜN ÜSTÜNDE ATAR"

Ryan Babel yaptığı paylaşımda Mauro Icardi'nin bu sezon atacağı 20 golün üstüne Hakim Ziyech transferiyle +10 gol daha ekleneceğini iddia etti.

BABEL'E CEVAP

Spor sunucusu ve gazeteci Ecem Dinçkal sosyal medya hesabından Ryan Babel'e cevap verdi. Ecem Dinçkal, "Babel yorumcu olmuş." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ryan Babel ise "İşini iyi yapsan iyi edersin. Yoksa ben senin yerini alırım" dedi. Ecem Dinçkal ise "Şüphesiz" diyerek ortamı yumuşattı.

