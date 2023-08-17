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  4. Ryan Babel, sunucu Ecem Dinçkal'a cevap verdi! ''İşini iyi yapsan iyi edersin...''

Ryan Babel, sunucu Ecem Dinçkal'a cevap verdi! ''İşini iyi yapsan iyi edersin...''

17.08.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması giyen Babel, Hakim Ziyech'in sarı-kırmızılılara transfer olacağı iddiasının ardından ilginç bir iddia ortaya attı. Babel, Icardi'nin gol sayısına dair tahminde bulundu.

Galatasaray'ın Hakim Ziyech hamlesi sonrası sosyal medya hesabından yorum yapan Babel, Icardi'nin atacağı gol sayısı için tahminde bulundu.

"20 GOLÜN ÜSTÜNDE ATAR"

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Ryan Babel yaptığı paylaşımda Mauro Icardi'nin bu sezon atacağı 20 golün üstüne Hakim Ziyech transferiyle +10 gol daha ekleneceğini iddia etti.

BABEL'E CEVAP

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Spor sunucusu ve gazeteci Ecem Dinçkal sosyal medya hesabından Ryan Babel'e cevap verdi. Ecem Dinçkal, "Babel yorumcu olmuş." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ryan Babel ise "İşini iyi yapsan iyi edersin. Yoksa ben senin yerini alırım" dedi. Ecem Dinçkal ise "Şüphesiz" diyerek ortamı yumuşattı.

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