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Ryan Babel, Trabzonspor maçında yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2019 22:58 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Babel, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Ryan Babel, Trabzonspor maçında yok

Süper Lig’in 12. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da maç öncesi iki futbolcu sarı kart sınırındaydı.

Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan Ryan Babel, müsabakanın 3. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.

Sınırda bulunan diğer futbolcu Younes Belhanda ise 86. dakikada oyuna dahil oldu ve kart görmedi.

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Galatasaray Trabzonspor başakşehir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
pembe panteeeeeer noldu oglum sesin cikmiyor
Babıll para sever maaş konusunda sıkıntı yaşıyor herhalde. Parasını alamayınca hiç oynamayı istemez. Yememiştir yada trabzon karşısına çıkmaya. Bundan sonra kafasını artık bordoya mı boyar maviye mi görecez
çok şükür. takımı yavaşlatmaz en azından
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