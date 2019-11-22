Ryan Babel, Trabzonspor maçında yok

Süper Lig’in 12. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da maç öncesi iki futbolcu sarı kart sınırındaydı.
Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan Ryan Babel, müsabakanın 3. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.
Sınırda bulunan diğer futbolcu Younes Belhanda ise 86. dakikada oyuna dahil oldu ve kart görmedi.
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Yılmaz Vural, PSG'de
Okuyucu Yorumları 5 yorum